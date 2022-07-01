Hande Ataizi oğlu ve sevgilisiyle Bodrum tatilinde!

Hande Ataizi, Camdaki Kız dizisinin sezon finali yapmasının ardından iki yıldır aşk yaşadığı Dinç Aydoğdu ve eski eşi Benjamin Harvey'le olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Aslan Leon ile soluğu Bodrum'da aldı. Ünlü oyuncu, önceki gün Türkbükü'nde bir otelde görüntülendi.

Rüzgarlı hava sebebiyle denize girmeyi tercih etmeyen Ataizi, otelin locasında vakit geçirdi. Ünlü oyuncunun, hararetli bir şekilde telefonda konuşması dikkatlerden kaçmadı.





Telefon konuşması biten Hande Ataizi, sonrasında sevgilisinin yanına giderek güneşlenmeye başladı. Yedi yaşındaki Leon ise şezlongta güneşlenen annesine bol bol sarıldı.









Annesini öpücüklere boğan Leon, daha sonra Dinç Aydoğdu ile 'taş-kağıt-makas' oynadı. Aydoğdu'na sarılan ve öpen Aslan Leon'nun, annesinin sevgilisiyle çok iyi anlaştığı görüldü.