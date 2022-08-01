Hamile olabileceğinizin 12 işareti

1- Ağrılı göğüsler

Ağrılı göğüsler, en yaygın bir hamilelik semptomlarından biri. Bu dönemde meme dokusu hormonlara karşı oldukça hassastır. Yumurta döllendikten sonra vücudunuzda Progesteron ve hCG seli başlar. Bu hormonlar kan hacmini arttırarak memelerinizi normalden şiş ve ağır hissetmenize sebep olur.

2- Kramplar

Regl olmadan hemen önceki dönem gibi kramplar hissedebilirsiniz ama bu aslında implantasyon (döllenmiş yumurtanın rahim duvarına yapıştığı zaman) tarafından tetiklenir. Sonraki dokuz ay boyunca yaşayacağı muazzam genişlemeye hazırlık için rahminiz biraz gerilmiş olabilir.

3- Lekelenme

Çoğu kadın hafif lekelenmeleri regl ile karıştırabilir ama bunların yüzde 25'i implantasyon dönemindeki lekelenmelerdir. Eğer reglinizin normalden daha kısa ya da farklı geçtiğini fark ederseniz, bu hamile olmanızdan kaynaklanıyor olabilir.

4- Yorgunluk

Eğer ofiste yapabildiğiniz tek şey biraz kestirmeyi düşünmekse ya da spor salonuna gitmek, arkadaşlarınızla dışarıya çıkmak gibi gündelik aktivitelerinizi yerine getirmek için yeterince gücünüz yoksa vücudunuz erken hamilelik semptomlarından birini gösteriyor olabilir. Gebeliğin bu en erken aşamasında bile bebeğiniz sizin kalorilerinizi kullanmaya başlar ve bu da vücudunuzun enerji stokunun çabuk tükenmesine neden olur.

5- Göğüs uçlarında renk değişikliği

Göğüsleriniz bu günlerde her zamankinden biraz daha farklı mı gözüküyorlar? Hamilelik hormonları melanosit aktivitesini dememe renginden sorumlu hücreleri de etkiler. Hali hazırda koyu renk göğüs uçlarına sahip kadınlar bunu 10. Hafta ve sonrasında ancak fark edebilir.

6- Mide bulantısı

Hamile kadınların yüzde 85'inin yaşadığı sabah bulantıları birkaç hafta daha su yüzüne çıkmayacak olsa da bazı kadınlarda erken gebelik belirtisi olarak bulantı görülebilir. Arabada bir şeyler okurken ya da uçak yolculuğu yaparken aniden midenizin bulanmasının sebebi hamile olmanız olabilir.

7- Şişkinlik

Skinny kotlarınızın içine sığmamaya mı başladınız? Yükselen progesteron seviyeleri sindirim parçalamasını yavaşlatır ve karın normalden daha şiş hissedilebilir. Eğer bu şişkinlik geçmiyorsa ve regliniz de geciktiyse, test uygulamanın zamanı gelmiş demektir.

8- Daha sık idrara çıkmak

Erken gebelikte fazla çalışan böbrekler daha sık idrara çıkmanıza sebep olur, vücuttaki su daha sık atılmak istenir.

9- Aşermek

Ekstra yorgun vücudunuz ekstra karbonhidrat talep edebilir, çünkü kolaylıkla hazmedilecek ve enerji seviyenizi yükseltecektir.

10- Baş ağrıları

Artan kan hacmi, hamileliğin ilk haftalarında sık sık ama hafif gerilimli baş ağrılarını tetikleyebilir.

11- Duygu dalgalanmaları

HCG hormon seviyesi yükseldikçe, daha çok yorgunluk hissedersiniz ve bu da sizi duygu dalgalanmalarına daha eğilimli hale getirir.

12- Bazal vücut ısısı

Sabahları ilk iş oral ısı ölçümü yapmak genellikle yumurtlama dönemlerini tespit etmek için kullanılan bir yöntemdir. Yumurta bırakıldığında tipik olarak yaklaşık yarım derece veya daha fazladır ve regl olana kadar yüksek kalır. Yani eğer bu ölçümü yaptığınız halde iki haftadır düşmediğini görürseniz, bir bebek yola çıkmış olabilir.

HABER KAYNAĞI: haberturk.com