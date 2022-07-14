Haluk Levent'ten afetten etkilenen vatandaşlara 7,5 milyon TL'lik yardım!

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneğiyle Türkiye'nin dört bir yanında yıllarda ihtiyaç sahiplerine yardım eden Haluk Levent, son zamanlarda artış gösteren sel ve yangın felaketinden etkilenen vatandaşlar için harekete geçti. Twitter hesabından bir açıklamada bulunan sanatçı, yangın ve sellerden etkilenen vatandaşları için 7,5 milyon TL bütçe ayırdıklarını açıkladı.



Levent, "Şu an meydana gelen-gelecek olan yangınlardan, sel baskınından zarar gören vatandaşlarımıza hem belediye yetkilileri hem de valilikler muhakkak ki destekte bulunacaktır. Ahbaplar olarak bizlerin de sofrada tuzu olsun istedik. İlk etapta 7.5 milyon TL ayırdık" dedi.