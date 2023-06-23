Halkbank'tan sıfır faizli kredi fırsatı! 200.000 TL ödeme yapılacak başvurular açıklandı!

200.000 TL ödeme yapılacak başvurular açıklandı! Halkbank'tan sıfır faizli kredi fırsatı- Halkbank, kadın girişimcilere yönelik müjdeli bir haberle yeni faizsiz destek ödemelerini duyurdu. Banka tarafından açıklanan kredi desteği kapsamında kadın girişimcilere özel olarak 500 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi verilecektir. Bu destekle birlikte vatandaşlar, kolay ödeme koşullarıyla yeni işletmelerini açabilir ve ödemelerini zorlanmadan yapabilirler.

Kadın girişimciler için sunulan bu kredi desteğinin kimlere verileceği merak konusu olurken, Halkbank'ın resmi web sitesi üzerinden tüm detaylar paylaşıldı. Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak bu işletmelerin daha iyi girişimlerde bulunabilmesi için sıfır faizli kredi destekleri sunulacak. Kadınlara özel olarak sunulan bu teklif sayesinde kadınlar daha donanımlı işyerleri açabilir ve işletme kurma konusunda daha fazla imkana sahip olurlar.

Halkbank'ın resmi web sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan 30 yaşını doldurmamış girişimcilere 100 bin TL'ye kadar faizsiz kredi verilecektir. Ayrıca en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip kişiler için 500 bin TL'ye kadar faizsiz nakit desteği sunulacaktır.

Kredi özellikleri şu şekildedir:

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan 30 yaşını doldurmamış girişimciler için azami kredi limiti 100 bin TL'dir.

En az 1 yıllık ustalık belgesine sahip ve ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde işletme kuran girişimciler için azami kredi limiti 500 bin TL'dir.

Sıfır faizli esnaf kredisi kullanım imkanı sunulmaktadır.

Bu kampanyadan kimlerin faydalanabileceği ise şu şekildedir: