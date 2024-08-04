Halkbank'tan Devlet Destekli Konut Kredisi Kampanyası! Faiz Oranları 0.45 ve 0.60

Halkbank'tan Devlet Destekli Konut Kredisi Kampanyası! Faiz Oranları 0.45 ve 0.60
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 04-08-2024 23:38

Halkbank'tan Devlet Destekli Konut Kredisi Kampanyası! Faiz Oranları 0.45 ve 0.60

Halkbank, konut sahibi olmayı hedefleyenler için müjdeli bir kampanya başlattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı işbirliğiyle sunulan devlet destekli konut kredisi, düşük faiz oranlarıyla dikkat çekiyor. Kampanya kapsamında 120 ay vadeli krediler, 0.45 ve 0.60 faiz oranlarıyla sunulacak.

Başvurular için belirtilen şartlar arasında, gayrimenkulün “Riskli Alan”da bulunması veya “Riskli Yapı” olarak tespit edilmesi yer alıyor. Krediler, en fazla 1.250.000 TL’yi kapsıyor ve bağımsız bölüm sayısına göre toplamda 3.000.000 TL’ye kadar çıkabiliyor. Faiz desteği, ilk konutlar için yıllık %8.4, diğer konutlar için ise %7.2 olarak uygulanacak.

Krediler, kentsel dönüşüm projelerinde eşit taksitli veya 24 ay sadece faiz ödemeli seçeneklerle sunulacak. Başvurular 30 Ağustos’a kadar Halkbank şubelerinden yapılabilir. Daha fazla bilgi için Halkbank’ın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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