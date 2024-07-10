Halkbank'tan Akaryakıt Alışverişlerine 200 TL ParafPara Kazanma Fırsatı!

Halkbank'tan Akaryakıt Alışverişlerine 200 TL ParafPara Kazanma Fırsatı!
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 10-07-2024 22:30

Akaryakıt fiyatlarında yapılan değişiklikler nedeniyle benzin, motorin ve LPG kampanyaları tüketicilerin ilgisini çekiyor. Bu kapsamda Halkbank tarafından akaryakıt sektöründe geçerli yeni bir kampanya başlatıldı. Halkbank, akaryakıt sektöründe Paraf ile yurt içi tüm banka POS’larından peşin olarak yapılacak 750 TL ve üzeri dördüncü harcamaya 200 TL ParafPara verecek. İşte bu cazip kampanyanın detayları:

Akaryakıt Harcamalarına 200 TL ParafPara Kazanma Fırsatı!

Halkbank'ın akaryakıt kampanyası, 1 Temmuz – 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu dönemde Paraf kart ile yurt içi tüm banka POS’larından peşin olarak yapılacak 750 TL ve üzeri dördüncü akaryakıt harcaması, müşterilere 200 TL ParafPara kazandıracak.

Kampanyaya Nasıl Katılabilirsiniz?

Kampanyadan yararlanmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli:

  1. Paraf Mobil Uygulaması: Harcama yapmadan önce Paraf Mobil uygulamasına giriş yaparak kampanyanın "Hemen Katıl" butonuna tıklayın.
  2. SMS ile Katılım: Alternatif olarak, yurt içinden YAKIT yazıp 3404’e (KKTC için 3444’e) SMS göndererek kampanyaya katılabilirsiniz. Kampanya katılım SMS’i bankada kayıtlı cep telefonu numarasından gönderilmelidir.

Kampanya Detayları ve Şartlar

  • Kampanya 1 Temmuz – 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerlidir.
  • Halkbank'ın belirttiği şekilde, yurt içi tüm banka POS’larından peşin olarak yapılacak 750 TL ve üzeri dördüncü harcama, 200 TL ParafPara kazandıracaktır.
  • Kampanya müşteri bazlı olup, bir müşteri kampanyaya bir kez katılabilir ve en fazla 200 TL ParafPara kazanabilir.
  • Kampanyaya katılım, belirtilen kısa mesajın Halkbank sistemine ulaşmasından ve kart sahibine Halkbank tarafından kayıt olduğu bilgisinin verilmesinden sonra sağlanır.
  • Katılım SMS’i ücretsizdir ve SMS’in Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom operatörleri üzerinden yurt içinden gönderilmesi gerekmektedir.
  • Aynı gün aynı iş yerinden yapılacak harcamaların ilki kampanyaya dahildir.
  • Bir kart ile kampanyaya katılım yapıldığında müşterinin tüm kartları kampanyaya dahil olur. Hedefe ulaşılan harcama hangi kart ile yapılırsa ParafPara ödülü o karta yansıtılmaktadır.
  • Alışverişin yapıldığı iş yerinin, sistemde kayıtlı sektör bilgisinin doğru olmasının sorumluluğu iş yerine aittir.
  • Kazanılan ParafPara’lar, işyeri tarafından POS üzerinden yapılacak günsonu işlemi aracılığıyla kazanım sağlanan işlemin banka sistemine ulaşmasından bir sonraki gün sistem tarafından yüklenmektedir.
  • Paraf, Parafly, Sanal kartlar ve Ek kartlar, Sanal POS’tan yapılan işlemler kampanyaya dahildir.
  • Parafree, Paraf Debit, Business kartlar, ticari kartlar, Halkcardlar, ParafPara kullanarak yapılan işlemler, iptal ve iade işlemleri kampanyaya dahil değildir.
  • ParafPara transfer işlemi ParafPara kullanımı olarak sayılmayacaktır. Transfer edilen ParafPara’lar geri alınacaktır.
  • Kampanyadan kazanılan ParafPara’ların son kullanım tarihi 29.09.2024 saat 21:59 olacaktır. Kullanılmayan ParafPara’lar 30.09.2024 tarihinde geri alınacaktır.
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