Halkbank'tan Akaryakıt Alışverişlerine 200 TL ParafPara Kazanma Fırsatı!

Akaryakıt fiyatlarında yapılan değişiklikler nedeniyle benzin, motorin ve LPG kampanyaları tüketicilerin ilgisini çekiyor. Bu kapsamda Halkbank tarafından akaryakıt sektöründe geçerli yeni bir kampanya başlatıldı. Halkbank, akaryakıt sektöründe Paraf ile yurt içi tüm banka POS’larından peşin olarak yapılacak 750 TL ve üzeri dördüncü harcamaya 200 TL ParafPara verecek. İşte bu cazip kampanyanın detayları:

Akaryakıt Harcamalarına 200 TL ParafPara Kazanma Fırsatı!

Halkbank'ın akaryakıt kampanyası, 1 Temmuz – 15 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu dönemde Paraf kart ile yurt içi tüm banka POS’larından peşin olarak yapılacak 750 TL ve üzeri dördüncü akaryakıt harcaması, müşterilere 200 TL ParafPara kazandıracak.

Kampanyaya Nasıl Katılabilirsiniz?

Kampanyadan yararlanmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz yeterli:

Paraf Mobil Uygulaması: Harcama yapmadan önce Paraf Mobil uygulamasına giriş yaparak kampanyanın "Hemen Katıl" butonuna tıklayın. SMS ile Katılım: Alternatif olarak, yurt içinden YAKIT yazıp 3404’e (KKTC için 3444’e) SMS göndererek kampanyaya katılabilirsiniz. Kampanya katılım SMS’i bankada kayıtlı cep telefonu numarasından gönderilmelidir.

Kampanya Detayları ve Şartlar