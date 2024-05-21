HALKBANK ve 2 DEV Bankadan Yeni Açıklama, Banka Hesabı Olanlara Öncelik ve 40.000 TL ATM’den Ödeme!  

Halkbank ve 2 özel banka tarafından başlatılan yeni kampanyada, 40.000 TL’ye kadar nakit kredi alacak kişilere banka müşterisi olması durumunda hemen aynı gün içinde 36 ay vadeli kredi ödemesi yapılacaktır. Halkbank, Denizbank ve TEB bankası tarafından başlatılan bu kampanyada, başvuru yapacak olan kişiler banka kredi notu 1100 ve üzerinde olması gerekmektedir.

HALKBANK KREDİ KAMPANYASI

40.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına başvuru yapacak olan kişiler Halkbank üzerinden kredi alabileceklerdir. Halkbank 40.000 TL kredi için başvuru yapacaklar banka şubelerinden işlem yapacaklarsa, banka hemen aynı gün içinde kredi ödemelerini Halkbank Mobil Uygulaması üzerinden vermektedir. Banka müşterileri için daha kolay ve daha ucuz kredi verilmektedir.

DENİZBANK VE TEB BANKASI

Denizbank ve TEB bankası hesabı olanlar, hangi bankada hesabı varsa, internet şifresi alabilirler ve bu şifre ile birlikte kredi alabileceklerdir. Denizbank ve TEB Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyenler SMS atabilir, İnternet Bankacılığı kullanabilir veya banka şubelerine gidebileceklerdir. Denizbank ve TEB Bankası üzerinden kredi notunuza göre onay alacak ve onaylanan kredileri de 36 ay vadeye kadar kredi olarak kullanacaksınız.