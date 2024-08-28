Halkbank SGK Destekli Emekli Kredisi Başladı

Halkbank SGK Destekli Emekli Kredisi Başladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-08-2024 01:31

Halkbank, emekliler için özel olarak hazırladığı yeni kredi kampanyasını duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) destekli bu kredi kampanyası, emeklilere cazip koşullarla finansman sağlama imkanı sunuyor. Halkbank, emekli maaşını bankadan alan müşterilerine 100 bin TL’ye kadar kredi fırsatı tanıyor. Üstelik bu kredi, uygun faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleri ile emeklilerin bütçesini zorlamadan ihtiyaçlarını karşılamasına olanak tanıyor.

Kredi başvuruları, Halkbank şubelerinden, mobil uygulama ve internet bankacılığı üzerinden kolayca yapılabiliyor. Kampanya kapsamında emekliler, 36 aya varan vade seçeneklerinden yararlanabiliyor. Ayrıca, ödeme planı müşterinin gelir durumuna göre şekillendiriliyor ve kredi geri ödemeleri maaş ödemeleriyle uyumlu hale getiriliyor.

Halkbank'ın SGK destekli emekli kredisi, düşük faiz oranları ve hızlı onay süreci ile dikkat çekiyor. Banka, bu kampanya ile emeklilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamayı ve finansal açıdan rahat bir nefes almasını hedefliyor. Emekliler için sunulan bu fırsat, bütçe dostu çözümler arayanlar için büyük bir avantaj sağlıyor.

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