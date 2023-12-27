Halkbank emeklilere ödeme verecek: 5000 TL Iban numarasına yatacak

Halkbank emeklilere ödeme verecek: 5000 TL Iban numarasına yatacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-12-2023 12:08

Halkbank'ın emekliye özel kredi kampanyası, emekli vatandaşlara 100.000 TL'ye kadar olan krediler için 24 aylık vadelerle ödeme imkanı sunuyor. Bu özel fırsat, emekli maaşlarını Halkbank'a taşıyan müşterilere kredi ödemelerini istedikleri zaman hesaplarına yatırma avantajını getiriyor. Başvuruların aynı gün içinde değerlendirilmesi ve onaylanması, vatandaşların acil finansal ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamalarına olanak tanıyor.

Kampanya kapsamında, Halkbank emekli maaşı müşterilerine uygun faiz oranlarıyla kredi imkanı sunarak finansman sağlarken, aynı zamanda konut kredisi veya taşıt kredisi ihtiyacı olan emeklilere de destek oluyor. Bu yaklaşım, emekli vatandaşların çeşitli finansal ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılamalarına olanak tanıyor, böylece müşterilerin finansal süreçleri daha kolay ve sorunsuz bir hale geliyor.

Halkbank'ın emekli kredisi kampanyası, kredi puanı düşük olan emekli vatandaşları da unutmuyor. Kampanyaya katılan ve ilk defa emekli maaşını Halkbank'a taşıyanlara sağlanan 5000 TL'ye varan emekli promosyonu, müşterilere ek avantajlar sunuyor. Bu sayede, her kesimden emekli vatandaş, finansal ihtiyaçlarını karşılamak adına Halkbank'ın sunduğu geniş olanaklardan faydalanabiliyor.

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