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Halkbank bayram öncesi mest ediyor! Son dakika duyurdu! 18-70 yaş arası vatandaşa 10.000 TL ihtiyaç kredisi verecek

Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından biri olan Halkbank, yaptığı açıklama ile 18 ila 70 yaş arasındaki vatandaşlara toplamda 10 bin TL'lik ihtiyaç kredisi sağlayacağını duyurdu.

Halkbank bayram öncesi mest ediyor! Son dakika duyurdu! 18-70 yaş arası vatandaşa 10.000 TL ihtiyaç kredisi verecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 01-06-2023 20:43

Son dakika duyurdu! 18-70 yaş arası vatandaşa 10.000 TL ihtiyaç kredisi verecek. Halkbank bayram öncesi mest ediyor- Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından biri olan Halkbank, yaptığı açıklama ile 18 ila 70 yaş arasındaki vatandaşlara toplamda 10 bin TL'lik ihtiyaç kredisi sağlayacağını duyurdu. Banka tarafından paylaşılan kredi hesaplamaları ve tablosuyla birlikte geri ödeme tutarları ve aylık taksit miktarları da netleşmeye başladı. Banka yetkilileri, kredinin en kısa sürede başvuru sahiplerinin hesaplarına aktarılacağını belirtti.

Halkbank, "Hızlı Kredi" başlığı altında ihtiyaç kredisi alanında 10 bin TL'ye kadar yüzde 1,89 faiz oranıyla hizmet sunmaktadır. Ayrıca, vatandaşlara anında onaylı 10 bin TL'lik kredi tablosu da sunulmuştur.

HALKBANK 10 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİ ÖDEME TABLOSU

Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından olan Halkbank, 10 bin TL'lik kredi için 36 aylık vade seçeneğine ilişkin kredi tablosunu da kamuoyuyla paylaşmıştır. İşte ayrıntılar:

  • KREDİ TUTARI: 10.000 TL
  • KREDİ VADESİ: 36 AY
  • KREDİ FAİZ ORANI: %1,89
  • KREDİ AYLIK ÖDEMESİ: 415 TL
  • TOPLAM GERİ ÖDEME TUTARI: 14000 TL

Banka tarafından yapılan açıklama sonrasında, başvuru sahiplerinin anında onay alarak kredilerini hesaplarına çekebilecekleri bildirilmiştir.

Halkbank'ın sunmuş olduğu ihtiyaç kredisi fırsatı, vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak ve ekonomik faaliyetleri destekleyecektir.

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