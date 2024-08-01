Halit Ergenç'ten yeni anlaşma! Efsane ismin babasını canlandıracak!

Fenerbahçe’nin efsanevi futbolcusu Lefter Küçükandonyadis’in hayatını anlatacak olan "Lefter" filmine büyük bir isim daha katıldı. Taff Pictures & Ark Pictures imzalı ve Netflix için çekilecek olan filmin başrolünde Erdem Kaynarca yer alacak. Haftaya çekimlerine başlanacak olan filmde, Halit Ergenç de kadroya dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Halit Ergenç, filmde Lefter’in babası Christofis Küçükandonyadis’i canlandıracak. Can Ulkay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu ve Ayşe İlker Turgut’un senaryosunu yazdığı "Lefter" filminde ayrıca Aslıhan Malbora, Deniz Işın, Aslıhan Gürbüz ve Uğur Uzunel de rol alacak. Erdem Şanlı ise Lefter’in arkadaşı Dimitri karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

Film, Fenerbahçe’nin 'Ordinaryüs' lakaplı Rum asıllı efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis’in ilham verici hikayesini sinemaya taşıyacak.