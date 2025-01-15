Halit Ergenç’ten menajeri Ayşe Barım’a destek: "Haksızca buluyorum"

25 yıldır tanıdığı ve menajerliğini yapan Ayşe Barım’la ilgili çıkan haberlerin kendisini üzdüğünü belirten Halit Ergenç, “Ayşe benim neredeyse 25 senelik arkadaşım, menajerim… Bu piyasada tanıdığım ender dürüst insanlardan biridir. Şu an yaşanan olaylar ve üzerine atfedilen kusurlar gerçekten kabul edilemez. Ayşe’nin hiç hak etmediğini düşünüyorum” dedi.

Ergenç şunları söyledi:



“Ayşe benim neredeyse 25 senelik arkadaşım, menajerim… Benim bu piyasada tanıdığım ender dürüst insanlardan biridir. Şu an olan olaylar, bu üzerlerine atfedilen kusurlar, ahlaksız bir takım senaryolar gerçekten çok kaldırılır şeyler değil. Çok ağır… Ayşe’nin hiç hak etmediğini düşünüyorum açıkçası… Rekabet kurulunun getirdiği bir soruşturma var. Bu 20 küsür şirkete gelen genel bir araştırma… Sanki bunların hepsinin sadece ID ile alakası varmış gibi bir algı oluşuyor. Bence bir insanın işini iyi yapması söylenenin aksine bir suç değildir. Tabii ki ortada olan bir dava var. Taraflar var. Belki benim burada bir şeyleri söylemem doğru değil ama haksızca buluyorum bütün bu olayı… Evet, sektörün bir sürü sorunu var, bunları konuşabiliriz. Hala da oyuncuların sendika olarak ortaya koyduğu bir şey yok. Mesela 12 saat iş yapabiliyorsak setteki arkadaşlarımızın kurduğu sendika sayesinde… Bize kalsa biz hâlâ 18 saat 20 saat çalışıyor oluruz. Genel olarak konuşursak bu zor bir piyasa…”