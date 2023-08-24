Hakan Peker'in siyasi görüşü herkesi şok etti! Yeni seçimlerde o partiden geliyor

1981 senesinde Türkiye Dans Yarışması'nda birinci olması ile ünlü olma yolculuğu başlayan Hakan Peker, o gün bu gündür dillere pelesenk şarkıları ile tanınmakta. O seneden sonra TRT bünyesinde birçok konser ve organizasyonda yer alan Hakan Peker ilk çıkış şarkısı Bir Efsane şarkısı ile iyice tanınmaya başlanmıştır. 1990 senesinde Camdan cama albümü ile beklediği başarıya ulaşmıştı. O senelerde en çok satan albüm ve yılın en iyi erkek sanatçısı olarak gündeme çıkan Hakan Peker bu zamana kadar temizlik yolculuğuna devam etmektedir

Özel hayatına bakılacak olursa 1981 yılında Nadya şeker ile evliliğinden Burak Peker isimli oğlu bulunmaktadır. 2015 senesinde Dede olan Hakan Peker torununun Adı da Hakan Peker'dir. Genç görünümüyle tüm dikkatleri üzerinde toplayan Hakan Peker'in yaşı her sene merakla araştırılmaktadır 1986 yılında 2 evliliğini yapan Hakan Peker 1990 yılında ayrılmıştır. Öte yandan 2002 tarihinde sevgilisi Sinem Meriç intihar ederek hayatını kaybetmiştir. 2012 senesinde 3. evliliğini kendi menajeri Arzu Öztoprak ile yapan Hakan Peker 2018 yılında bu evliliğini de sonlandırmıştır.

Özel hayatında hızlı olan Hakan Peker ile alakalı son dakika ortaya atılan iddialarda 2024 yerel seçimlerinde aday olacağı ortaya çıkmıştır. Ve son olarak Hakan Peker'in adaylığı açıklanmış bulunmaktadır. Şu sıralar herkes hangi partiden aday olacağını merakla araştırmaktadır. Unutulmaz şarkıların müdavimi Hakan Peker'in siyasete atılacağı iddiaları doğrulanmış bulunmaktadır. Adeta geri sayım başlayan 2024 yerel seçimlerinde Safranbolu Belediye Başkanı adayı olacağı konuşulmaktadır. Hakan Peker konu ile alakalı ortaya atılan iddiaları doğrulamış ve bu şekilde bir açıklama yapmıştır "Benim annem Eflanili. Eflanili de Karabük’ün bir ilçesi. Safranbolu’da aynı şekilde öyle. Ben Safranbolu’ya çok gidip geliyorum. Yılda en az on kere gider gelirim. O yörenin çocuğuyum, o havayı teneffüs ettim orada çok arkadaşım var. Safranbolu Dünya Miras Kenti olduğu için hakkettiği yerde olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Hakan Peker Siyasete Atılıyor

"Bu radikal projelerin parayla alakası yok. Fikir ve uygulamayla ilgili bir şey" diyen Hakan Peker devamında "Farklı bir yerin belediye başkanı olmak adına bir isteğim yok. Seni Safranbolu’ya Belediye Başkanı yapmayalım da şuradan gir oradan başkan ol deseler onu kabul etmem. Ben özellikle Safranbolu halkıyla bütünleştiğim, oranın halkıyla bir şey yapmak istediğim için orayı seçtim. Ve arkamdan “hadi” diye de olumlu bir itme var" yorumunda bulundu.

Merakla hangi partiden aday olacağı araştıran Hakan Peker'in siyasete atılması sonrasında 2024 yerel seçimlerinde hangi partiden aday olacağını sorulmakta. Ancak konu ile alakalı Hakan Peker'in yaptığı açıklamada şu an görüştüğü bir parti olmadığı ve kendisinin değil de yakınlarına o işlerle ilgilendiğini bildirmiş bulunuyor. Şu anda bir parti ile görüşmenin erken olduğunu belirten Hakan Peker bağımsız da girebileceğine belirtmiş bulunuyor