Hafsanur Sancaktutan'dan Deniz Can Aktaş'a: Kalbim hep seninle!

Son olarak 'Son Yaz' adlı dizide rol alan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, uzun süredir kendisi gibi oyuncu Deniz Can Aktaş ile aşk yaşıyor. 'Aşk Ağlatır'adlı dizinin setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen ikili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Zaman zaman birlikte çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan çiftten Sancaktutan, kural bozdu. Güzel oyuncu, sevgilisinin yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

"SEN İYİ Kİ BENİMLESİN"

Birlikte çekilen fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Hafsanur Sancaktutan, Aktaş'a; "Yol arkadaşım, dostum, iyi ki doğdun… Kalbim hep seninle, sen iyi ki benimlesin" sözleriyle seslendi. Ünlü oyuncunun gönderisine kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.