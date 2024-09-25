Hadise’nin sözleri Hande Erçel’e mi? Hande Erçel’den yanıt geldi

Ünlü şarkıcı Hadise, Venedik Film Festivali dönüşünde İstanbul Havalimanı’nda gazeteciler tarafından karşılanmış, ancak sorulara yanıt vermemişti. Hadise’nin, "Ben konuşmayı sevmiyorum havalimanında. Konuşmayı sevenlerle konuşun," sözleri magazin gündemine damga vurmuştu. Bu sözlerin ünlü oyuncu Hande Erçel'e bir gönderme olduğu iddiaları ortaya atılmış, hatta ikilinin arasının açık olduğu ileri sürülmüştü.

Bu iddiaların ardından Hande Erçel, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve şu açıklamayı yaptı:

"Yalan haber yapmayı ne zaman bırakacaksınız? Çok gereksiz bir iddia bence, hiç zannetmiyorum bana göndermede bulunduğunu, kendisi de mükemmel bir kadın."

Erçel, bu yanıtının ardından aracına binerek hızlıca oradan ayrıldı. Bu açıklama, aralarındaki olası gerginliği ortadan kaldırarak, Hadise ile Hande Erçel arasında bir sorun olmadığını ortaya koydu.