Hadise'nin rol aldığı Esas Oğlan dizisinin çekimleri tamamlandı

Gain’in merakla beklenen yeni dizisi “Esas Oğlan”, aradığı aşkı bir türlü bulamayan iki kadının hikayesini eğlenceli bir şekilde ekranlara taşıyor. BKM imzalı ve Şenol Sönmez’in yönetmenliğini üstlendiği dizide, Seda Bakan, Hadise, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman başrolleri paylaşıyor.

Dizinin senaryosunu Meryem Gültabak ve Cihan Çalışkantürk kaleme aldı. “Esas Oğlan”, aşk hayatında dertleri olan ve birbirlerinden tamamen farklı iki kadının, doğru erkeği bulmak için çıktıkları yolda yaşadıkları komik ve duygusal anları ele alıyor. Çekimleri tamamlanan dizinin, romantik komedi türündeki hikayesi ve renkli karakterleriyle dikkat çekeceği belirtiliyor.

Seda Bakan, projeye olan heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "Çekimler nasıl başladı, nasıl bitti hiç anlamadım. ‘Esas Oğlan’ yazımı renklendiren, çok tatlı bir iş oldu. Gerçekten çok eğlendik. Aşırı heyecanlıyım ve çok merak ediyorum çektiğimiz işi. Çok mutluyum.”

Hadise ise projeye dair duygularını şöyle ifade etti: “Bütün bu süreç; yaşadığım heyecan, öğrendiklerim bana o kadar çok şey kattı ki… Yepyeni bir dünyaya girmek, bir karakteri canlandırmak muhteşem bir duygu. Bu teklifi aldığımda ‘Seda Bakan olmadan olmaz’ demiştim, iyi ki demişim! Arkadaşımla hem özel hayatımda hem profesyonel anlamda anlaşabilmek, ondan çok şey öğrenmek, eğlenmek, beraber büyümek bana çok şey kattı. Yönetmenimiz, bütün ekip, tüm oyuncular… Herkese minnettarım. ‘İyi ki!’ dediğim bir iş oldu.”

Dizinin kadrosunda Seda Bakan ve Hadise’ye Şükrü Özyıldız, Serhat Teoman, ve Ali İhsan Varol, Ali Yoğurtçuoğlu, Bestemsu Özdemir, Burak Yörük, Cemal Hünal, Ekin Mert Daymaz, Evren Duyal, Fırat Çelik, Gürgen Öz, İsmail Demirci, Kubilay Aka, Mert Yavuzcan, Özgün Çoban, Rıza Kocaoğlu, Sena Vurgun, Yağızcan Konyalı, Yılmaz Bayraktar gibi başarılı oyuncular eşlik ediyor.

“Esas Oğlan”, izleyicilere eğlenceli ve duygusal bir yolculuk sunacak. Dizinin yayına girmesiyle birlikte, başrol oyuncularının performansları ve hikayesi hakkında daha fazla bilgi edinmek mümkün olacak.