Hadise’den samimi itiraf: “Saçımı boyatmak için Belçika’ya gidiyorum”

Pop müziğin sevilen ismi Hadise, yakın dostu Seda Bakan ile Marie Claire’in YouTube kanalına konuk olarak ilginç açıklamalarda bulundu. Belçika’da yaşayan kuaförü için sık sık yolculuk yaptığını belirten Hadise, “Ben saçımı boyatmak için Belçika’ya uçuyorum. 17 yaşından beri saçlarımı boyayan Sevda dışında kimseye güvenemem, gerekirse dünyanın öbür ucuna giderim,” dedi.

Eski sevgililerle arkadaş kalma konusuna da değinen ünlü şarkıcı, “Ex'ten next olmaz,” diyerek bu konuda net bir duruş sergiledi. Samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Hadise, hayranlarından büyük ilgi gördü.