Hadise'den 'Esas Oğlan' dizisinde set pozları

Ünlü şarkıcı Hadise, dijital platform GAİN'de yayınlanacak olan 'Esas Oğlan' dizisiyle oyunculuk kariyerine adım attı. BKM imzalı dizinin çekimlerine başlandığını sosyal medya hesabından duyuran Hadise, setten ilk pozlarını da takipçileriyle paylaştı.

38 yaşındaki Hadise, dizide 'Ceren' karakterine hayat verecek. Sosyal medya üzerinden paylaştığı set pozları büyük ilgi gördü. Hadise, rol arkadaşı Seda Bakan'ın küçük kızı Ela ile de samimi bir poz verdi.

Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği dizide Hadise, Seda Bakan, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman ile başrolleri paylaşıyor. Setten gelen bu pozlar, dizinin başlaması için heyecanı artırıyor.