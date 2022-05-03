Hadise'den beklenen 'evlilik' açıklaması!

Şarkıcı Hadise bir süredir işletmeci Mehmet Dinçerler ile birlikteydi. Çiftin mayıs ayında Nikah masasına oturacağı konuşuluyordu.Hadise ile Mehmet Dinçerler'in önceki gün Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturdukları iddia edildi.Sürpriz törene ait tek bir kare fotoğraf paylaşılmazken, her iki cephe de haberlere sessiz kaldı.Ünlü şarkıcı bayramı Kıbrıs'ta geçirdi. Hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Hadise, evlilik haberini sahnede doğruladı.Prenses şarkısını söyleyen Hadise, "Bu şarkıyı yıllardır söylüyorum ama evlendikten sonra ilk defa seslendireceğim. Prenses şarkımda şöyle bir şey söylüyorum: Prensesler gibiydim baba evinde... Eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Prenses değil, kraliçe gibi. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için...Beni bu kadar güzel sevdiği için... Hep yanımda olduğu için..." diye konuştu.Kendisini dinlemeye gelenlere içini döken Hadise eşi Mehmet Dinçerler için “İğrenç lafları kulak asmadığı İçin için eşime teşekkür ediyorum. Benim sevdiğim gerçek bir adamdır” diye konuştu.