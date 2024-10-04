Hadise ve Şenol Sönmez arasında aşk iddiası!

Ünlü şarkıcı Hadise, başrolünde yer aldığı ve ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı “Esas Oğlan” dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemde.

TV100’ün “Magazin Hattı” programında yer alan habere göre, sette başlayan yakınlaşma zamanla aşka dönüştü. İkili, 2 aydır beraberlik yaşıyor ve birlikte görüntülenmemek için büyük bir çaba sarf ediyor.

Hadise'nin dizi setinde tanıştığı Şenol Sönmez’le ilişkisi, magazin dünyasında merak uyandırırken, ikili henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı. Çiftin aşk dedikoduları, hayranları tarafından da yakından takip ediliyor.



