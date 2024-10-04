Hadise ve Şenol Sönmez arasında aşk iddiası!

Hadise’nin, rol aldığı “Esas Oğlan” dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez’le aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Hadise ve Şenol Sönmez arasında aşk iddiası!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-10-2024 15:51

Ünlü şarkıcı Hadise, başrolünde yer aldığı ve ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı “Esas Oğlan” dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündemde.

TV100’ün “Magazin Hattı” programında yer alan habere göre, sette başlayan yakınlaşma zamanla aşka dönüştü. İkili, 2 aydır beraberlik yaşıyor ve birlikte görüntülenmemek için büyük bir çaba sarf ediyor.

Hadise'nin dizi setinde tanıştığı Şenol Sönmez’le ilişkisi, magazin dünyasında merak uyandırırken, ikili henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı. Çiftin aşk dedikoduları, hayranları tarafından da yakından takip ediliyor.

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