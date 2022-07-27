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Gecce Magazin Haberleri

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in 764 bin TL'lik tatili!

Hadise, iş insanı eşi Mehmet Dinçerler'le Bodrum tatiline çıktı. Çift, Göltürkbükü'nde 7 günlüğüne tuttukları lüks villaya 764 bin 400 lira ödedi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler'in 764 bin TL'lik tatili!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-07-2022 17:32

Nisan ayında Çırağn Sarayı'nda sessiz sedasız evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler tatile çıktı. Geçtiğimiz günlerdeMarmaris'te tatil yapan çift bu sefer rotayı Bodrum'a çevirdi. 
 

Akşam'da yer alan habere göre, evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, göz önünde olmamak için otel yerine villa kiraladı. Tatilleri için kesenin ağzını açan çift, villayı 7 günlüğüne kiralayarak 42 bin euro yani 764 bin 400 TL ödedi. Basın mensuplarına görüntü vermek istemeyen ikili, deniz yerine de villadaki büyük havuzu tercih ediyor.

 

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