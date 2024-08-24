Hadise kötü gün dostuymuş! Küs olduğu Ece Seçkin'i zor gününde yalnız bırakmadı

Geçtiğimiz yıl yaşanan sahne polemiğinin ardından küstükleri bilinen Hadise ve Ece Seçkin, sosyal medyada sürpriz bir paylaşım yaparak aralarındaki buzları erittiklerini gösterdi. Hadise, bebeğini kaybeden Ece Seçkin’i bu zor günlerinde yalnız bırakmayarak dostluklarının yeniden güçlendiğini ortaya koydu.

Müzik dünyasının iki sevilen ismi, Hadise ve Ece Seçkin, uzun süredir yaşanan gerginliğe rağmen aralarındaki bağı yeniden kurmayı başardı. Hadise, şarkıları ve sahne şovlarıyla gündemden düşmezken, şu sıralar "Esas Oğlan" adlı dijital platform dizisinde oyunculuk kariyerinin keyfini çıkarıyor. Ece Seçkin ise rengarenk şarkıları ve yenilediği stiliyle tanınırken, geçtiğimiz günlerde yaşadığı büyük acıyla sevenlerini üzdü.

2021 yılında Çağrı Terlemez ile evlenen Ece Seçkin, geçtiğimiz günlerde iki aylık hamile olduğunu ve ne yazık ki bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Bu zor süreçte, Hadise’nin Ece Seçkin’i yalnız bırakmaması, ikilinin geçmişteki küslüklerini geride bıraktıklarını gösterdi. Ece Seçkin, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Hadise ile barıştıklarını takipçilerine duyurdu. Hadise’nin desteği, sosyal medyada "Böyle dayanışmalara hasret kalmışız" yorumlarına neden oldu.





Hadise ve Ece Seçkin’in bu samimi ve destekleyici tavırları, hayranları tarafından takdirle karşılandı.