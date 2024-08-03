Hadise, kardeşi Derya'nın doğum gününü kutladı

'Esas Oğlan' dizisiyle oyunculuğa adım atan ünlü popçu Hadise, önceki akşam Bebek'te annesi Gülnihal Hanım ve kardeşi Derya Açıkgöz ile birlikte kardeşinin doğum gününü kutladı.

Hadise, kardeşi Derya'nın doğum gününü kutladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-08-2024 20:14

'Esas Oğlan' dizisiyle oyunculuğa adım atan ünlü popçu Hadise, önceki akşam Bebek'te annesi Gülnihal Hanım ve kardeşi Derya Açıkgöz ile birlikte kardeşinin doğum gününü kutladı. Mekandan çıkarken objektiflere yansıyan Hadise, gazetecilere kısa bir açıklama yaparak, "Arkadaşlar kardeşimin doğum gününü kutladık. Daha sonra konuşalım" dedi ve aracına bindi.

Hadise'nin hayranları, ünlü şarkıcının mekandan çıkmasını saatlerce bekledi. Hadise, kendisini bekleyen sevenlerini selamlamayı ihmal etmedi. Bir süredir iş birliği yaptığı otomobil markasının 5 milyon TL değerindeki VIP aracıyla dolaşan Hadise, şıklığı ve zarafetiyle dikkat çekti.

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarla gündem olan Hadise, "İlişkilerimde ödediğim tatiller olmuştur ama bir kez öderim. Erkek dürüst olacak, 'Benim durumum yok şu an yarı yarıya yapalım' dese ne güzel! Ama erkeğin maddi gücü önemli. Maddi gücü yoksa 'neyine güvenip, bana yaklaşıyorsun?' diye sorarım. ‘Kendine güvenen şöyle gelsin’ diye bir paylaşım da yapmıştım. Bu kadını her şeyiyle taşıyabileceksen gel" ifadelerini kullanmıştı.

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