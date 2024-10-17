Hadise ile Şenol Sönmez'in ilişkisi 2 ay önce başlamış!

Ünlü şarkıcı Hadise’nin özel hayatında yeni bir sayfa açıldı. Geçen yaz hayatında kimsenin olmadığını söyleyen Hadise’nin, 2 aydır Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile gözlerden uzak bir ilişki yaşadığı ortaya çıktı. İkilinin arkadaşlıkla başlayan bu birlikteliği, set ortamında gelişti. Hadise, yakın dostu Seda Bakan ile başrolü paylaştığı Esas Oğlan dizisindeki oyunculuk deneyimiyle kariyerinde yeni bir adım atarken, aynı zamanda aşk hayatında da yeni bir döneme girdi.

Şenol Sönmez, aynı zamanda Yılmaz Erdoğan’ın merakla beklenen İnci Taneleri dizisinin de yönetmeni olarak biliniyor. Bu başarılı isimle Hadise’nin arasındaki ilişki şimdiden magazin gündeminin en çok konuşulan haberlerinden biri oldu.

Öte yandan, GAİN platformu için çekilen ve başrollerini Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman’ın paylaştığı Esas Oğlan dizisi 20 Kasım’da izleyiciyle buluşacak. İkinci sezon onayının da şimdiden çıktığı belirtilen dizi, büyük ilgi görecek gibi duruyor.