Güzellik Sektöründe Enerjisel ve Spiritüel Dönüşüm



Aslında binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan bu uygulamalar, Tarihin derinliklerine bakıldığında, özellikle Şaman kültüründe bu uygulamaya rastlanmaktadır. Bazı kaynaklara göre, negatif enerjinin saç diplerinden çekilerek insan vücudundan atıldığı ve bu sayede ruhsal arınma sağlandığı bilinmektedir. Aslında insanlar, bilinçsizce yas esnasında saçlarını çekerek bu doğal arınma hareketini yapmaktadır. Bu sebeple, terapi sırasında can yakmadan gerçekleştirilen minik saç çekme hareketleriyle vücut frekansının yükselmesi hedeflenmektedir. Bütünsel olarak rahatlatıcı etkisiyle, kişiyi zihinsel ve ruhsal olarak üst boyutlara taşımaktadır.

Uygulamayı Türkiye'ye ilk defa getiren Sağlıklı Yaşam Eğitmeni usta ögretici Seda Bostancı Mistik Saç ve Cilt Terapisi, Ankara’da bu alanda ilk ve öncü olma özelliğine sahiptir. Aynı zamanda uygulanan proses, dünya çapında bir ilk olarak kabul edilmektedir. Baş bölgesine yapılan özel masaj sayesinde, enerji akışının en önemli merkezlerinden biri olan tepe çakrasındaki blokajların giderilmesine yardımcı olunmaktadır. Tepe çakrasının kapalı olması; baş ağrısı, sinüzit, görme ve işitme problemleri gibi çeşitli fiziksel ve ruhsal sorunlara yol açabilmektedir. Seda Bostancı, Uzak Doğu'ya yaptığı bir ziyarette, kronik sinüzit ve alerjik astım şikayetleri nedeniyle baş masajı yaptırarak şifalanmış ve bu uygulamanın faydalarını bizzat deneyimlemiştir. Edindiği tecrübe sonrasında bu uygulamayı Anadolu şifacılığı, Uzak Doğu’nun kadim kültürü ve modern tekniklerle harmanlayarak Türkiye’ye kazandırmış ve bu alanda öncülük etmiştir.

Mistik saç ve cilt terapisinin önemli bileşenlerinden biri de ses meditasyonudur. Uygulama sürecinde geri kalan altı çakra noktasına da fayda sağlamak amacıyla ses frekanslarıyla destek sağlanmaktadır. Seansın sonunda ise danışanlardan kendilerine sarılmaları istenerek, içlerindeki sonsuz şefkati öncelikle kendilerine yönlendirmeleri sağlanmaktadır. Bu yaklaşım, Şems-i Tebrizi’nin “Sen düzelirsen, dünya düzelir” felsefesinden ilham alınarak uygulanmaktadır.

Seda Bostancı Mistik Saç ve Cilt Terapisi, yalnızca fiziksel güzelliği değil, ruhsal ve enerjisel dengeyi de merkeze alan bütüncül bir yaklaşımla danışanlarına eşsiz bir deneyim sunmaktadır.