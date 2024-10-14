Güzel Aşklar Diyarı'nda flaş ayrılık! Usta oyuncu diziye veda ediyor!

Mahsun Kırmızıgül’ün imzasını taşıyan ve Kanal D ekranlarında pazartesi akşamları yayınlanan "Güzel Aşklar Diyarı" dizisinde sürpriz bir ayrılık yaşanacak. Kapadokya’nın büyülü atmosferinde çekimlerine devam edilen dizinin önce yönetmen, ardından senarist ekibinde değişiklikler yaşanmıştı. Şimdi ise, dizinin önemli karakterlerinden Hakim Bey’i canlandıran Halil Ergün diziye veda etmeye hazırlanıyor.

Halil Ergün, Birsen Altuntaş’ın YouTube kanalına verdiği röportajda senaryodaki değişikliklerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ergün, "Dizinin başındaki hikayede babam beni başkasıyla evlendirmişti, asıl sevgilim Selma’ydı. Sonra bu hikaye kaldırıldı, neden bilmiyorum. Senaryonun oturması lazım. İki kadın yazar vardı, şimdi başka yazarlar var. Kendimi zorlamak istemiyorum" şeklinde konuştu.

Kulislerde konuşulan bilgilere göre ise Halil Ergün, diziden ayrılmak istediğini belirterek senaryoya kendisi için bir ölüm sahnesi yazılmasını talep etti. Dizi severler, usta oyuncunun diziye nasıl bir veda edeceğini merakla bekliyor.