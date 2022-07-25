Gupse Özay'dan yeni hamilelik pozları!

'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen oyuncu çift Gupse Özay (37) ile Barış Arduç (34), iki yıl önce Çeşme'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren Özay ve Arduç, şimdilerde ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.

Kız bebek bekleyen çiftten Özay, arkadaşları ve ailesiyle birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal meyda hesabından yayınladı.

Aralarında; Öykü Karayel, Engin Öztürk, Önder Öztarhan, Melikşah Altuntaş ve Sarp Apak gibi ünlü isimlerin yer aldığı fotoğraflarda Özay'ın karnının iyice büyüdüğü görüldü.

8 aylık hamile olan Gupse Özay'ın pozları, hayranlarından kısa sürede yoğun ilgi gördü. Özay'ın paylaşımına; Can Bonomo, Songül Öden, Açelya Akkoyun, Büşra Pekin, Sinem Kobal, Başak Dizer, Esra Erol, Mert Öner, Hülya Duyar ve Esra Ruşan gibi birçok ünlü isim yorum yaptı.