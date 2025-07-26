Gupse Özay ve Barış Arduç’tan İkinci Çocuk Sinyali

Gupse Özay ve Barış Arduç, Çeşme tatilinde ikinci çocuk sinyali verdi. Özay, “Çocuk dövmesi yapıyorum, demek ki gizli gizli istiyorum” dedi.

Gupse Özay ve Barış Arduç’tan İkinci Çocuk Sinyali
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-07-2025 11:35

Ünlü çift Gupse Özay ve Barış Arduç, yaz tatilini Çeşme’de geçiriyor. Çeşme’deki evlerinde huzurlu bir tatil yapan çift, önceki gün Port Alaçatı’daki bir plajda deniz keyfi yaparken objektiflere yansıdı. Barış Arduç, muhabirlerin kendilerini çektiğini fark edince eşine gösterdi. Çift, samimi gülümsemeleriyle kameralara el salladı ve sarılarak poz verdi.

Sosyal Medyadan “İkinci Çocuk” Mesajı

2020 yılında evlenen ve 2022’de kızları Jan Asya’yı kucaklarına alan Gupse Özay ve Barış Arduç çifti, mutlu aile hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor. Tatilde eline geçici bir roket dövmesi yaptıran Gupse Özay, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa düştüğü notla hayranlarını heyecanlandırdı. Ünlü oyuncu, “Çocuk dövmesi yapıp duruyorum kendime. Demek ki gizli gizli istiyorum.” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, çiftin ikinci çocuk planları yaptığı şeklinde yorumlandı.

Tatilde Keyifli Anlar

Barış Arduç ve Gupse Özay çifti, tatilleri boyunca doğal halleriyle objektiflere yansıyor. Sevenleri, çiftin enerjisini ve neşesini sosyal medyada sıkça övüyor. Özay’ın yaptığı paylaşımlar, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Hayranlardan Destek Mesajları

Özay’ın “ikinci çocuk” iması, hayranları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları, çiftin mutlu aile pozlarını beğeni yağmuruna tuttu. Özay ve Arduç’un güçlü birlikteliği, magazin dünyasında “örnek çift” olarak gösterilmeye devam ediyor.

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