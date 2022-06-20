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Gupse Özay bebeğinin cinsiyetini açıkladı!

Barış Arduç ile mutlu bir evliliği olan Gupse Özay, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Gupse Özay, bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Gupse Özay bebeğinin cinsiyetini açıkladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-06-2022 12:59

Barış Arduç ile  Gupse Özay, Temmuz 2020'de 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı. Çiftin geçtiğimiz ay bebek beklediği ortaya çıkmıştı. 

7 aylık hamile olan ünlü oyuncu Özay, evde senaryo çalışmalarına devam ediyor. Instagram hesabından paylaşımda bulunan Özay, bebeğinin cinsiyetini de açıkladı. Evde olduğu süreçte çalıştığını ifade eden Özay, "Yoksun da yoksun deyip duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani. Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok" dedi.


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