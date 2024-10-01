Güneri Cıvaoğlu'nun vefatının ardından ünlü isimler ne dedi?

KENAN ERÇETİNGÖZ



Örnek aldığım, çok değer verdiğim, çok saygı duyduğum bir ağabeyimdi.. Çok üzgünüm.. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.





FAZIL SAY

Güneri Civaoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Tüm sevenlerine sabır dilerim. Türkiye’de medyanın yarım asırdan fazla bir süre öncülerinden biriydi. Çok değerli bir gazeteci, yaşamayı seven, kültürü çok sıkı takip eden aristokrat bir aydınımızdı.

Işıklarda uyusun.





DENİZ SEKİ

Değerli dostumuz, usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu ‘nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Hayatına dokunduğu herkes gibi ben de onun bilgeliği, zarafeti ve mesleğine olan derin bağlılığından çok şey öğrendim. O, sadece gazetecilikte değil, insan olmanın inceliklerinde de yol gösterici biriydi. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar, yaptığımız sohbetler ve paylaştığımız anılar benim için her zaman çok değerli olacak. Seni tanımak, dostluğunu kazanmak büyük bir ayrıcalıktı. Hayata bakışın, mizahın, insan sevgisiyle dolu duruşun asla unutulmayacak. Nurlarda yat, seni çok özleyeceğiz.

TUĞBA ÖZAY

Çok üzüldüm... Çok değerli çok bilgili bir gazeteci yazar ve televizyoncuydu. Sevenlerine sabır dilerim. Ruhun özgür, anıların ışık olsun Güneri abi.

MELTEM CUMBUL

Ne kadar güzel sohbetlerimiz oldu Güneri Cıvaoğlu'yla. Işıklarda uyusun.