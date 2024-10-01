Güneri Cıvaoğlu'nun vefatının ardından ünlü isimler ne dedi?

Güneri Cıvaoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü isimler Güneri Cıvaoğlu'nun vefatının ardından peş peşe başsağlığı mesajları yayımladı.

Güneri Cıvaoğlu'nun vefatının ardından ünlü isimler ne dedi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-10-2024 09:56

KENAN ERÇETİNGÖZ


Örnek aldığım, çok değer verdiğim, çok saygı duyduğum bir ağabeyimdi.. Çok üzgünüm.. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.


FAZIL SAY

Güneri Civaoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Tüm sevenlerine sabır dilerim. Türkiye’de medyanın yarım asırdan fazla bir süre öncülerinden biriydi. Çok değerli bir gazeteci, yaşamayı seven, kültürü çok sıkı takip eden aristokrat bir aydınımızdı.
Işıklarda uyusun.

 

DENİZ SEKİ

Değerli dostumuz, usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu ‘nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Hayatına dokunduğu herkes gibi ben de onun bilgeliği, zarafeti ve mesleğine olan derin bağlılığından çok şey öğrendim. O, sadece gazetecilikte değil, insan olmanın inceliklerinde de yol gösterici biriydi. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar, yaptığımız sohbetler ve paylaştığımız anılar benim için her zaman çok değerli olacak. Seni tanımak, dostluğunu kazanmak büyük bir ayrıcalıktı. Hayata bakışın, mizahın, insan sevgisiyle dolu duruşun asla unutulmayacak. Nurlarda yat, seni çok özleyeceğiz.

 

TUĞBA ÖZAY

Çok üzüldüm... Çok değerli çok bilgili bir gazeteci yazar ve televizyoncuydu. Sevenlerine sabır dilerim. Ruhun özgür, anıların ışık olsun Güneri abi.

 

MELTEM CUMBUL

Ne kadar güzel sohbetlerimiz oldu Güneri Cıvaoğlu'yla. Işıklarda uyusun.

Benzer Haberler
Hande Erçel'den kırmızı büstiyerli pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Hande Erçel'den kırmızı büstiyerli pozlarıyla sosyal medyayı salladı!
Şeyma Subaşı, Bali'de aşkı buldu! Paylaşımları olay oldu! Şeyma Subaşı, Bali'de aşkı buldu! Paylaşımları olay oldu!
Soner Sarıkabadayı'dan bebek müjdesi: İkinci kez baba oluyor! Soner Sarıkabadayı'dan bebek müjdesi: İkinci kez baba oluyor!
Türbansız halini ifşaladılar! Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen harekete geçti! Türbansız halini ifşaladılar! Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen harekete geçti!
Ünlü oyuncu ağzından kaçırdı: 'Yalı Çapkını final yapıyor' Ünlü oyuncu ağzından kaçırdı: 'Yalı Çapkını final yapıyor'
Usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti Usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Şeyma Subaşı, Bali'de aşkı buldu! Paylaşımları olay oldu!
  • 01-10-2024 15:23

Şeyma Subaşı, Bali'de aşkı buldu! Paylaşımları olay oldu!

Kızıl Goncalar dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine yer verilen sahne gündem oldu!
  • 01-10-2024 11:25

Kızıl Goncalar dizisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerine yer verilen sahne gündem oldu!

Ünlü oyuncu ağzından kaçırdı: 'Yalı Çapkını final yapıyor'
  • 01-10-2024 08:40

Ünlü oyuncu ağzından kaçırdı: 'Yalı Çapkını final yapıyor'

Kara Ağaç Destanı dizisine yeni bir isim daha katıldı!
  • 25-09-2024 16:20

Kara Ağaç Destanı dizisine yeni bir isim daha katıldı!

Hudutsuz Sevda dizisindeki sevişme sahnesi izleyiciyi çıldırttı:
  • 28-09-2024 11:37

Hudutsuz Sevda dizisindeki sevişme sahnesi izleyiciyi çıldırttı: "Özel sahne mi?"