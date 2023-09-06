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Günde 146 TL taksitle 70.000 TL ihtiyaç krediniz hazır! Enpara herkese para veriyor!

Türkiye'nin önde gelen dijital bankalarından biri olan Enpara, müşterilerine cazip bir finansal fırsat sunarak dikkat çekiyor.

Günde 146 TL taksitle 70.000 TL ihtiyaç krediniz hazır! Enpara herkese para veriyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 06-09-2023 11:32

Özellikle okula dönüş sezonunun yaklaşmasıyla, ailelerin karşılaması gereken acil nakit ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde çözmeyi amaçlıyor. Enpara İhtiyaç Kredisi, artan ihtiyaçları ve müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak özel olarak tasarlanmış bir ürün olarak öne çıkıyor.

70.000 TL'ye Kadar İhtiyaç Kredisi İmkanı

Enpara İhtiyaç Kredisi, müşterilere özel bir finansal çözüm sunuyor. Bu kredi ile ihtiyaç sahipleri 70.000 TL'ye kadar olan acil nakit ihtiyaçlarını aylık 4.404 TL taksitlerle karşılayabilirler. Bu ödeme planı, müşterilere düşük ve rahat taksitlerle borçlarını ödeme olanağı sağlıyor. Böylece, nakit ihtiyaçlarınızı hızlıca karşılayabilir ve alışverişlerinizi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Kolay Başvuru Süreci

Enpara, müşterilerine zaman kaybı yaşatmayan hızlı ve kolay bir başvuru süreci sunuyor. Başvurunuzu Enpara'nın dijital platformu üzerinden kolayca yapabilirsiniz. Başvurunuz hızlıca değerlendirilir ve onaylandığında gerekli belgeleri tamamlayarak kredinizi anında alabilirsiniz. Enpara İhtiyaç Kredisi, finansal ihtiyaçlarınıza çözüm sunan rekabetçi faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri sunuyor. Kredi tutarı 70.000 TL olduğunda, %4,09 faiz oranıyla aylık taksitler 4.404 TL olarak belirleniyor. Uzun vadeli ödeme seçeneği, bütçenizi sıkıntıya sokmadan ihtiyaçlarınızı karşılamanıza yardımcı olur.

Maliyet Hesaplaması Şeffaf Bir Şekilde Sunuluyor

Enpara, müşterilerine maliyet hesaplaması konusunda şeffaf bir yaklaşım sunuyor. Bu sayede, kredi almadan önce ne kadar ödeyeceğinizi net bir şekilde görüntüleyebilir ve bütçenizi daha iyi planlayabilirsiniz.

Enpara İhtiyaç Kredisi, hayallerinize ve ihtiyaçlarınıza ulaşmanızı kolaylaştırırken, finansal özgürlüğünüzü artırmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. Hızlı başvuru, uygun ödeme koşulları ve şeffaf maliyet hesaplaması ile Enpara, müşterilerine avantajlı bir finansal çözüm sunuyor. Bu fırsattan yararlanmak için Enpara'nın resmi web sitesini ziyaret edebilir ve başvurunuzu hemen gerçekleştirebilirsiniz. İhtiyaçlarınıza uygun ödeme planı ile Enpara İhtiyaç Kredisi, finansal rahatlık sağlamanıza yardımcı olacaktır.

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