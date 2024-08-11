Gümrük Genel Müdürlüğü'nden Yeni Düzenleme: Yurt Dışı Alışverişlerde Sıkı Takip Başlıyor

Gümrük Genel Müdürlüğü'nden Yeni Düzenleme: Yurt Dışı Alışverişlerde Sıkı Takip Başlıyor
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 11-08-2024 18:49

Gümrük Genel Müdürlüğü, Türkiye'ye gelen tüm yurt dışı kargo paketleri için yeni bir uygulama başlatıyor. Artık her paket için hangi alışveriş sitesinden alındığı bilgisi dijital ortamda bildirilecek. Kargo ve lojistik firmaları, bu bilgiyi zorunlu olarak paylaşacak.

Bu düzenleme, coğrafi sınırlama olmaksızın tüm ülkelerden gelen paketleri kapsayacak. Yeni sistemin 15 Ağustos’ta devreye girmesi planlanıyor ve işlemler "pazaryeri" adı verilen bir alan üzerinden yapılacak. Bilgi eksikliği durumunda, kargo şirketleri cezalarla karşılaşabilecek.

Ayrıca, Türkiye'ye gelen ürünlerin gümrük vergilerinde son dönemde yapılan artışlar ve gümrük müşaviri gerektirmeyen ürünler için değer sınırının 30 euroya düşürülmesi, yurt dışı alışverişlerini önemli ölçüde etkileyecek.

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