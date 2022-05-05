  • 27 MAYIS Cuma 21:20
  • HV
Gecce Magazin Haberleri

“Gülümse Kaderine"den yeni fragman!

FOX’un yepyeni dizisi “Gülümse Kaderi”nin 3. Bölüm tanıtım videosu yayınlandı. “Gülümse Kaderine”, yeni bölümüyle 11 Mayıs Çarşamba saat 20.00’de FOX'ta.

“Gülümse Kaderine"den yeni fragman!
VİDEO
Yayın Tarihi : 05-05-2022 19:15
'Üç Kuruş'un yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!
'Aziz'in yeni bölüm tanıtımı yayınlandı!