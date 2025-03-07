Gülsim Ali İlhan, Paris Moda Haftası’nda Türk kadınını temsil edecek!

Başarılı oyuncu Gülsim Ali İlhan, dünyanın en prestijli moda etkinliklerinden biri olan Paris Moda Haftası’na katılmaya hazırlanıyor. Modacı Neslihan Kayık’ın markası Studio NK’nın özel davetlisi olarak Paris’e gidecek olan İlhan, Türk kadınını uluslararası moda arenasında temsil edecek.

Pazartesi günü Paris’e uçacak olan ünlü oyuncu, çarşamba günü Türkiye’ye dönecek. İlhan’ın moda haftasında giyeceği kıyafet ise şimdiden büyük merak konusu oldu. Hayranları, ünlü ismin şıklığını ve zarafetini sergileyeceği etkinlikten paylaşacağı kareleri heyecanla bekliyor.