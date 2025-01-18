Gülşen'in sahne kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı

Gülşen'in sahne kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-01-2025 14:46

Ünlü sanatçı Gülşen, cesur sahne kostümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Sahnede mavi parıltılı bir elbise tercih eden Gülşen, bu kez hem tarzıyla hem de elbisesinin fiyatıyla gündeme oturdu.

48 yaşındaki başarılı sanatçı, sahne performanslarıyla olduğu kadar gençlere taş çıkartan fiziğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. "Merhaba, ben Gülşen" notuyla Instagram’da paylaştığı fotoğraflar büyük ilgi görürken, konserinde giydiği mavi elbisenin fiyatı hayranlarını şaşırttı. Parlak taşlarla süslenen elbisenin tam 50 bin TL olduğu öğrenildi.

Gülşen, iddialı kostümleri ve enerjik sahne performanslarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Kıyafet seçimleriyle moda dünyasına da ilham kaynağı olmaya devam eden sanatçı, “Tarzımı eleştirenler kadar beğenenler de var. Benim için önemli olan sahnede özgür ve kendim gibi hissetmek” dedi.

Mavi parıltılı elbisesiyle göz kamaştıran Gülşen, hem sesi hem de tarzıyla müzik dünyasındaki tahtını korumaya devam ediyor

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