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Gecce Magazin Haberleri

Gülşen'in sahne kıyafeti olay oldu!

Son dönemde şarkılarıyla olduğu kadar iddialı kıyafetleriyle de gündemden düşmeyen Gülşen, son tercihiyle yine olay oldu.

Gülşen'in sahne kıyafeti olay oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-08-2022 10:09

Konserlerine devam eden Gülşen önceki gün Alaçatı'da sahne oldu. Güzel popçu yine sahne kıyafetiyle çok konuşuldu.

Beyaz dekolteli elbisesiyle sahneye çıkan Gülşen,, tecihiyle  sosyal medyada gündem oldu. Gülşen'in elbisesini beğenenler olduğu gibi abartılı bulanlar da vardı.

 

"NE YAPACAĞIMIZA KARAR VERECEK YAŞTAYIZ"

Gülşen kıyafetlerine gelen eleştirilerle ilgili, "Özgür bir birey olarak ne giyeceğime ben karar veririm. Gündemimizde kadınların ve erkeklerin yaşadığı ciddi şiddet olayları varken, iki tarafı da birbirinden üstün gösterecek durumların olmaması gerekiyor. Ben de Ozan da bir bireyiz… Ne yapacağımıza karar verecek yaşta ve zekadayız. Özgürlükleri kısıtlayacak her şeyin karşısında olmalıyız." demişti.

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