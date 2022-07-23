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Gecce Magazin Haberleri

"Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz!"

Gülşen, 22. Uluslararası Karadeniz Ereğli Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali'nde sahne aldı. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, bir ara sahneye çıkarak sanatçıya çiçek verdi. Posbıyık, sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen sanatçı için "Ancak hoşuma gitmedi. Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz" diyerek espri yaptı

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-07-2022 13:57

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde "22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında düzenlenen etkinlikte Sefo, Edis ve Gülşen sahne aldı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sanatçılara kenti simgeleyen hediyeler takdim etti. 

"HOŞUMA GİTMEDİ"

Konsere, Posbıyık'ın Gülşen'in elbisesi hakkında yaptığı esprili yorum damga vurdu. Ereğli Belediye Başkanı, son dönemde sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen Gülşen'in elbisesi hakkında, "Kıskananlar çatlasın! Ancak hoşuma gitmedi. Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz." dedi.

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