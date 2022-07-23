Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde "22. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında düzenlenen etkinlikte Sefo, Edis ve Gülşen sahne aldı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, sanatçılara kenti simgeleyen hediyeler takdim etti.

"HOŞUMA GİTMEDİ"

Konsere, Posbıyık'ın Gülşen'in elbisesi hakkında yaptığı esprili yorum damga vurdu. Ereğli Belediye Başkanı, son dönemde sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen Gülşen'in elbisesi hakkında, "Kıskananlar çatlasın! Ancak hoşuma gitmedi. Gülşen'imizi böyle kapalı görmeye alışık değiliz." dedi.