Gülşen'e dava şoku!

Gülşen, tekerlekli sandalyeyle verdiği pozda Bülent Ersoy'u anmış ve "Otriş giyip Bülent Ersoy'dan neyim eksik demez mi?" notunu yazmıştı. Gülşen'in bu paylaşımı başına iş açtı. Engelli bireyler ve aileleri bu paylaşımdan rahatsız oldular. Engelli bireyler üzerine çalışmalar yürüten dernek yetkilisi, YouTube üzerinden katıldığı canlı yayında, konuyu yargıya taşıyacaklarını belirtti.

Görüntüler hakkında konuşan Önder, şu ifadeleri kullandı: "Bülent Hanım'ın rahatsızlığı nedeniyle tekerlekli sandalye kullanması gayet insani bir durum. Ancak Gülşen' in bu davranışı takındığı bu tavır, engelli kardeşlerimizi rencide eden bir durum ve engelli kardeşlerimizi son derece yaralamıştır. Bunu vakıf yönetimindeki arkadaşlarla, Tayyar Bey de vakıfta hep birlikte değerlendireceğiz. Sonuçta biz toplumda önünde engel olan herkes adına bir şeyler yapmaya ve kamu yararı sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla engelli kardeşlerimizi rencide eden bu duruma karşı da hukuki bir yola girebilir miyiz vakıf olarak değerlendirip yola çıkabiliriz."