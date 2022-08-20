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Gecce Magazin Haberleri

Gülşen'den Bodrum sürprizi

Pop müziğin güçlü ve sevilen seslerinden Gülşen önceki gecce Bodrum Bardakçı Koyu'nda bulunan bir otelde sahne aldı.

Gülşen'den Bodrum sürprizi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-08-2022 16:24

Sahnesi ve şarkılarıyla adından bahsettiren güzel şarkıcı Gülşen, Bodrum'da sevenlerinin karşısındaydı.  Sanatçı kısa bir süre önce çıkardığı ve oldukça ses getiren şarkısı ''Lolipop'' ile kendisini dinlemeye gelenlere "merhaba" dedi. Tüm konuklar meraklı gözlerle sanatçının nasıl bir kıyafetle sahneye çıkacağını beklerken  güzel şarkıcı ışıl ışıl  şık bir pantolon ve büstiyer ile sahneye gelerek sürpriz yaptı.

 

"Bodrum Bize İyi Geldi"

İlk şarkı sonrası kendisini dinlemeye gelen konuklarla sohbet eden Gülşen, ''Türkiye o kadar büyük bir ülke ki bir çok ile konser için gidiyoruz. Zaman öyle hızla geçiyor ki  şaşıyoruz. Bodrum'a bu yaz sezonunda ikinci gelişimiz. Bodrum'da olmak ve sizlerle olmak çok güzel, bizlere çok iyi geldi. Bu gecce aşırı sıcak ama çok eğleneceğimize emin olabilirsiniz'' diyerek programına devam etti.

Kendi şarkılarının yanı sıra günümüzün sevilen şarkılarıyla yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı şarkılarıyla olduğu kadar şıklığı ve güzel fiziğiyle de gözlere hitap ederek konuklarına eğlencenin tavan yaptığı bir gece yaşattı.

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