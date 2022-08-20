Gülşen'den Bodrum sürprizi

Sahnesi ve şarkılarıyla adından bahsettiren güzel şarkıcı Gülşen, Bodrum'da sevenlerinin karşısındaydı. Sanatçı kısa bir süre önce çıkardığı ve oldukça ses getiren şarkısı ''Lolipop'' ile kendisini dinlemeye gelenlere "merhaba" dedi. Tüm konuklar meraklı gözlerle sanatçının nasıl bir kıyafetle sahneye çıkacağını beklerken güzel şarkıcı ışıl ışıl şık bir pantolon ve büstiyer ile sahneye gelerek sürpriz yaptı.

"Bodrum Bize İyi Geldi"

İlk şarkı sonrası kendisini dinlemeye gelen konuklarla sohbet eden Gülşen, ''Türkiye o kadar büyük bir ülke ki bir çok ile konser için gidiyoruz. Zaman öyle hızla geçiyor ki şaşıyoruz. Bodrum'a bu yaz sezonunda ikinci gelişimiz. Bodrum'da olmak ve sizlerle olmak çok güzel, bizlere çok iyi geldi. Bu gecce aşırı sıcak ama çok eğleneceğimize emin olabilirsiniz'' diyerek programına devam etti.

Kendi şarkılarının yanı sıra günümüzün sevilen şarkılarıyla yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı şarkılarıyla olduğu kadar şıklığı ve güzel fiziğiyle de gözlere hitap ederek konuklarına eğlencenin tavan yaptığı bir gece yaşattı.