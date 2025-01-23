Güliz Ayla yeni teklisini ilk defa söylediği konserinde güzelliği ile de büyüledi.

Türk popüler müziğinin dikkat çeken genç yıldızlarından Güliz Ayla geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekandaadeta yer yerinden oynadı.

Güliz Ayla yeni teklisini ilk defa söylediği konserinde güzelliği ile de büyüledi.
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 23-01-2025 12:27
Renkli kişiliği, yüksek enerjisi, güzelliği ve sempatik tavırlarıyla Güliz Ayla, 3 saate yakın sahnede kalarak seyircisini coşturdu.
 
 
Olmazsan Olmaz, Bahsetmem Lazım, Gelsin Öpsün Kalbimi, Ömrüm, An'da, Hücumdayım, Bi'Farkın Var gibi hitleri yanında birçok sürpriz cover şarkıları ustaca yorumlayan Güliz Ayla "bu gece oturmak yok, elleriniz ve nefesiniz şarkılarıma bolca eşlik etsin" dedi.
 
Mert Carim imzalı yeni şarkısı "Sur"u ilk defa sahnede söyleyen Ayla, seyircilerle beraber nakaratı bir daha söyledi. Hemen nakaratı ezberleyen sanatçının sevenleri bir daha Sur'u söylemesini istedi. Mekanın hınca hınç dolduğu gecede  eğlencenin dozu sürekli arttı.
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