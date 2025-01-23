Güliz Ayla yeni teklisini ilk defa söylediği konserinde güzelliği ile de büyüledi.

Renkli kişiliği, yüksek enerjisi, güzelliği ve sempatik tavırlarıyla Güliz Ayla, 3 saate yakın sahnede kalarak seyircisini coşturdu.

Olmazsan Olmaz, Bahsetmem Lazım, Gelsin Öpsün Kalbimi, Ömrüm, An'da, Hücumdayım, Bi'Farkın Var gibi hitleri yanında birçok sürpriz cover şarkıları ustaca yorumlayan Güliz Ayla "bu gece oturmak yok, elleriniz ve nefesiniz şarkılarıma bolca eşlik etsin" dedi.