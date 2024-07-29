Gülben Ergen'den Kenan Işık'ın ardından duygusal mektup

Kenan Işık’ın ardından, ünlü komedi dizisi "Dadı"da Ömer rolüne hayat veren usta sanatçı için Gülben Ergen bir mektup yazdı. Gülben Ergen, Işık ile geçirdiği iki yılın her anını özlemle anarak, şu satırlara yer verdi:

“Dev Çınarım Kenan Işık… Dadı’da iki yılımız geçti. Bir gün birbirimize sesimiz yükselmedi, bir gün bir insanı kırdığını görmedim. Nice günler, geceler, uzun saatler, provalar, bayramları sette birlikte yaşadık. Öyle saygın, öyle donanımlı, öyle dolu ve değerli bir kişiliği vardı ki… Onsuz geçen on koca yılı hep gözlerini açar mı, sesini duyar mıyız umuduyla yaşadım. Değerli evlatları, değerli eşi ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Ömer Bey’im… Kenan Bey’im… Ustam… Hocam… Yol arkadaşım mekanın cennet olsun. Gittiğin yerde buluşmak, kavuşmak, orada tekrar gülmek üzere… Seni güldürebilmeyi ağır bir acıyla daha fazla özleyeceğim. Seni ve iş terbiyeni, nezaketini, prensiplerini örnek almaya devam edeceğim. Gülben… Melek Dadı…”

Kenan Işık’ın vefatı, Türk sanat dünyasında derin bir boşluk bırakacak. Sanatçının ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.