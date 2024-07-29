Gülben Ergen'den Kenan Işık'ın ardından duygusal mektup

Sanat dünyası bir büyük kaybı daha yaşıyor. On yıldır komada olan usta sanatçı Kenan Işık, aramızdan ayrıldı. Işık’ın vefatı, sanat camiasında ve sevenlerinde derin üzüntü yarattı.

Gülben Ergen'den Kenan Işık'ın ardından duygusal mektup
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2024 14:04

Kenan Işık’ın ardından, ünlü komedi dizisi "Dadı"da Ömer rolüne hayat veren usta sanatçı için Gülben Ergen bir mektup yazdı. Gülben Ergen, Işık ile geçirdiği iki yılın her anını özlemle anarak, şu satırlara yer verdi:

“Dev Çınarım Kenan Işık… Dadı’da iki yılımız geçti. Bir gün birbirimize sesimiz yükselmedi, bir gün bir insanı kırdığını görmedim. Nice günler, geceler, uzun saatler, provalar, bayramları sette birlikte yaşadık. Öyle saygın, öyle donanımlı, öyle dolu ve değerli bir kişiliği vardı ki… Onsuz geçen on koca yılı hep gözlerini açar mı, sesini duyar mıyız umuduyla yaşadım. Değerli evlatları, değerli eşi ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Ömer Bey’im… Kenan Bey’im… Ustam… Hocam… Yol arkadaşım mekanın cennet olsun. Gittiğin yerde buluşmak, kavuşmak, orada tekrar gülmek üzere… Seni güldürebilmeyi ağır bir acıyla daha fazla özleyeceğim. Seni ve iş terbiyeni, nezaketini, prensiplerini örnek almaya devam edeceğim. Gülben… Melek Dadı…”

Kenan Işık’ın vefatı, Türk sanat dünyasında derin bir boşluk bırakacak. Sanatçının ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun.

Benzer Haberler
Tuğba Ekinci Hakkında Soruşturma Başlatıldı Tuğba Ekinci Hakkında Soruşturma Başlatıldı
PTT'den emeklilere müjde: 80.000 TL'ye kadar nakit ihtiyacınızı karşılamak için DESTEK verilecek! PTT'den emeklilere müjde: 80.000 TL'ye kadar nakit ihtiyacınızı karşılamak için DESTEK verilecek!
Cumhurbaşkanı Duyurdu ve Müjdeleri Verdi: Emekli Maaşlarını Alanlar İçin 20.000 TL Ödeme Verilecek! Cumhurbaşkanı Duyurdu ve Müjdeleri Verdi: Emekli Maaşlarını Alanlar İçin 20.000 TL Ödeme Verilecek!
15 Milyon 300 Bin Emekliye Müjdeli Haber Verildi! 10 Gün İçinde Ek Ödeme! 20000 TL Nakit Ödeme Alacaksınız! 15 Milyon 300 Bin Emekliye Müjdeli Haber Verildi! 10 Gün İçinde Ek Ödeme! 20000 TL Nakit Ödeme Alacaksınız!
Belçim Bilgin ekrana dönüyor! İşte yeni dizisi Belçim Bilgin ekrana dönüyor! İşte yeni dizisi
Derya Uluğ: Hayat kısa, dünya yalan! Derya Uluğ: Hayat kısa, dünya yalan!
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?
  • 27-07-2024 10:35

Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!
  • 27-07-2024 11:33

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!

Balayı sonrası Çeşme'ye döndüler! Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk çifti böyle görüntülendi
  • 27-07-2024 10:50

Balayı sonrası Çeşme'ye döndüler! Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk çifti böyle görüntülendi

Sinem Kobal ve Alp Navruz
  • 26-07-2024 18:45

Sinem Kobal ve Alp Navruz "Her Şeyin Başı Merkür" filmi için bir araya geliyor

Aslı Enver ile Engin Akyürek partner mi oluyor?
  • 24-07-2024 11:40

Aslı Enver ile Engin Akyürek partner mi oluyor?