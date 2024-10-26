Gülben Ergen’den hayranlarını üzen haber: "Hayatımda bu denli ağır..."

Yoğun konser temposuna rağmen sahnelerden kopmayan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, yaşadığı talihsiz sağlık sorununu sosyal medya hesabından duyurdu. Evinde elinde serumla çekilen bir fotoğrafını paylaşan Ergen, ağır bir zehirlenme geçirdiğini belirterek, "Hayatımda bu denli ağır ve zor bir zehirlenme yaşamadım. 72 saattir her gün serum alıyorum. Merak eden ve mesaj yollayan herkese teşekkür ederim," ifadelerini kullandı.

Sağlık durumu nedeniyle konser programında herhangi bir değişiklik olup olmayacağı henüz netleşmezken, hayranları Ergen’e geçmiş olsun dileklerini iletmeye devam ediyor.