Gülben Ergen’den hayranlarını üzen haber: "Hayatımda bu denli ağır..."

Gülben Ergen zehirlendi. Ünlü şarkıcı "72 saattir serum alıyorum" dedi.

Gülben Ergen’den hayranlarını üzen haber:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-10-2024 13:09

Yoğun konser temposuna rağmen sahnelerden kopmayan ünlü şarkıcı Gülben Ergen, yaşadığı talihsiz sağlık sorununu sosyal medya hesabından duyurdu. Evinde elinde serumla çekilen bir fotoğrafını paylaşan Ergen, ağır bir zehirlenme geçirdiğini belirterek, "Hayatımda bu denli ağır ve zor bir zehirlenme yaşamadım. 72 saattir her gün serum alıyorum. Merak eden ve mesaj yollayan herkese teşekkür ederim," ifadelerini kullandı.

Sağlık durumu nedeniyle konser programında herhangi bir değişiklik olup olmayacağı henüz netleşmezken, hayranları Ergen’e geçmiş olsun dileklerini iletmeye devam ediyor.

Benzer Haberler
Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ı buluşturan “Uzak Şehir”in yayın tarihi açıklandı Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ı buluşturan “Uzak Şehir”in yayın tarihi açıklandı
Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe’nin sevişme sahnesi gündem oldu! Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe’nin sevişme sahnesi gündem oldu!
Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup’un evliliğinde kriz: 'Sandal' soyadını sildi! Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup’un evliliğinde kriz: 'Sandal' soyadını sildi!
Emre Altuğ'dan duygusal paylaşım Emre Altuğ'dan duygusal paylaşım
Fahriye Evcen ailesiyle keyifli anlarını paylaştı! Fahriye Evcen ailesiyle keyifli anlarını paylaştı!
Yavuz Bingöl ve Nilşah Ağaoğlu, Ayvalık'ta dünyaevine girdi! Yavuz Bingöl ve Nilşah Ağaoğlu, Ayvalık'ta dünyaevine girdi!
ÇOK OKUNANLAR
Bergüzar Korel’den Cannes paylaşımı: Şıklığıyla göz kamaştırdı
  • 24-10-2024 16:00

Bergüzar Korel’den Cannes paylaşımı: Şıklığıyla göz kamaştırdı

Burcu Kara'dan Kahramanmaraş'a duygu dolu ziyaret
  • 25-10-2024 17:32

Burcu Kara'dan Kahramanmaraş'a duygu dolu ziyaret

Ekranda yaprak dökümü: “Kara Dut” dizisi de final yapıyor!
  • 25-10-2024 17:26

Ekranda yaprak dökümü: “Kara Dut” dizisi de final yapıyor!

'Prens' dizisinin üçüncü sezonu yolda
  • 22-10-2024 18:09

'Prens' dizisinin üçüncü sezonu yolda

Hadise, Instagram paylaşımıyla yine gündemde! Seda Bakan’dan destek gecikmedi
  • 19-10-2024 17:20

Hadise, Instagram paylaşımıyla yine gündemde! Seda Bakan’dan destek gecikmedi