Gülben Ergen sezonu çivileme açtı

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, Bodrum Gündoğan'daki evinin bulunduğu sitenin iskelesinde objektiflere yansıdı. Serin suların tadını çıkarmak için iskeleye gelen Ergen, önce deniz gözlüğünü taktı, ardından kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

İskeleden çivileme atlayan Gülben Ergen, enerjisi ve neşesiyle dikkat çekti. Denizin ve güneşin tadını çıkaran ünlü isim, bir süre yüzdükten sonra evinin yolunu tuttu.

Gülben Ergen'in Bodrum'daki keyif dolu anları, plajdaki diğer tatilciler tarafından da ilgiyle izlendi. Sanatçının doğal ve enerjik hali, objektiflere böyle yansıdı.