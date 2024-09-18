Gülben Ergen, Kıbrıs'ta enerjisiyle büyüledi!

Gülben Ergen, Kıbrıs'ta enerjisiyle büyüledi!
KÜLTÜR-SANAT
Yayın Tarihi : 18-09-2024 10:05

Sahnelerin vazgeçilmez ismi Gülben Ergen, verdiği konserlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Önceki gece Kıbrıs'ta bir otelde, özel bir şirketin çalışanları için düzenlenen gecede sahne alan Ergen, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Neslişah Yılmaz imzalı şık kıyafetiyle göz kamaştıran ünlü sanatçı, güçlü sesi ve sahnedeki enerjisiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

Konser boyunca birbirinden sevilen şarkılarını seslendiren Ergen, dinleyicilerden tam not aldı. Sahnede her zamanki zarafetiyle dikkat çeken sanatçı, performansıyla yine farkını ortaya koydu.

 

Benzer Haberler
Bursa'da Berkay coşkusu Bursa'da Berkay coşkusu
Edis'den Harbiye'de teknolik şov Edis'den Harbiye'de teknolik şov
Kayıp Kamyon 18 Ekim'de sinemalarda Kayıp Kamyon 18 Ekim'de sinemalarda
Gözde Sucu'dan Gözde Sucu'dan "Konuşuyorlar" şarkısının klibi yayınlandı!
Kenan Doğulu’dan remiks bombardımanı Kenan Doğulu’dan remiks bombardımanı
İzliyorlar filmi gala yaptı İzliyorlar filmi gala yaptı
ÇOK OKUNANLAR
'Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi: Sinirden çılgına döndü ve...
  • 14-09-2024 10:33

'Kızılcık Şerbeti'nde afiş krizi: Sinirden çılgına döndü ve...

Yalı Çapkını dizisindeki büyük sır gün yüzüne çıktı: Seyran karakteri meğer çok ünlü bir şarkıcıymış!
  • 14-09-2024 09:31

Yalı Çapkını dizisindeki büyük sır gün yüzüne çıktı: Seyran karakteri meğer çok ünlü bir şarkıcıymış!

Yalı Çapkını'ndan sezona hızlı başlangıç: Seyran ve Ferit yıllar sonra karşı karşıya!
  • 14-09-2024 10:48

Yalı Çapkını'ndan sezona hızlı başlangıç: Seyran ve Ferit yıllar sonra karşı karşıya!

Kadir Ezildi'nin damat bohçası paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!
  • 16-09-2024 11:21

Kadir Ezildi'nin damat bohçası paylaşımı sosyal medyada olay yarattı!

Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'u buluşturan “Sorgu” dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı
  • 13-09-2024 20:52

Hazal Kaya ve Çağlar Ertuğrul'u buluşturan “Sorgu” dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı