Gülben Ergen, Kıbrıs'ta enerjisiyle büyüledi!

Sahnelerin vazgeçilmez ismi Gülben Ergen, verdiği konserlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Önceki gece Kıbrıs'ta bir otelde, özel bir şirketin çalışanları için düzenlenen gecede sahne alan Ergen, müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

Neslişah Yılmaz imzalı şık kıyafetiyle göz kamaştıran ünlü sanatçı, güçlü sesi ve sahnedeki enerjisiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

Konser boyunca birbirinden sevilen şarkılarını seslendiren Ergen, dinleyicilerden tam not aldı. Sahnede her zamanki zarafetiyle dikkat çeken sanatçı, performansıyla yine farkını ortaya koydu.