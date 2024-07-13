Gülben Ergen Bodrum'da denizin keyfini çıkarıyor

Gülben Ergen, Bodrum'daki evinin bulunduğu sitenin iskelesinden denize girerken görüntülendi.

Gülben Ergen Bodrum'da denizin keyfini çıkarıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-07-2024 10:40

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Bodrum Gündoğan'daki evinin bulunduğu sitenin iskelesinde denize girerken görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı 'Nanik'i müzikseverlerle buluşturan Ergen, renkli bikinisiyle dikkat çekti.

Fit görüntüsüyle beğeni toplayan Gülben Ergen, denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı. Ergen, deniz keyfinin ardından evinin yolunu tuttu.

Gülben Ergen'in, hem müzik kariyerindeki başarıları hem de tatil keyfiyle gündeme gelmesi, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Haberin Galerisi : Gülben Ergen Bodrum'da denizin keyfini çıkarıyor

1Gülben Ergen Bodrum'da denizin keyfini çıkarıyor Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Bodrum Gündoğan'daki evinin bulunduğu sitenin iskelesinde denize girerken görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkısı 'Nanik'i müzikseverlerle buluşturan Ergen, renkli bikinisiyle dikkat çekti.

2Gülben Ergen Bodrum'da denizin keyfini çıkarıyor

3Gülben Ergen Bodrum'da denizin keyfini çıkarıyor

4Gülben Ergen Bodrum'da denizin keyfini çıkarıyor

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