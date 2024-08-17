Gram Altın Tarihi Zirvede: Yeni Rekor Geldi

Gram Altın Tarihi Zirvede: Yeni Rekor Geldi
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 17-08-2024 09:59

Altın fiyatları tarihi zirvelerini görmeye devam ediyor. Gram altın, küresel gelişmeler ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararına dair beklentilerle yeni bir rekor kırdı.

ABD ekonomisinden gelen son veriler, ekonominin güçlü kaldığını işaret ederken, işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında, perakende satışlar ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu durum, Fed’in Eylül ayında faiz indirimine gidebileceği beklentilerini artırdı.

Ayrıca, Çin Merkez Bankası’nın yüksek miktarda altın alımı ve küresel gerilimler, altın fiyatlarını yukarı çeken faktörler arasında yer aldı. Bugün ons altın 2.490 doları aşarken, döviz kurundaki artışın etkisiyle gram altın da 2.700 TL seviyesinin üzerine çıktı.

Piyasalar, gözünü Fed’in Eylül ayındaki faiz kararına çevirmiş durumda. Faiz indirimi beklentisi, altın fiyatlarını destekleyen ana etkenlerden biri haline gelmişken, yatırımcılar altın gibi güvenli limanlara yöneliyor.

Bu gelişmelerle birlikte, gram altın tarihi zirvesine ulaşarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

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