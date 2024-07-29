Göztepe, Süper Lig'de En Düşük Piyasa Değerine Sahip Takımlardan Biri

Yeni sezon öncesinde kadrosunu sol bek Djalma Silva, stoperler Novatus Mishuru ve Koray Günter, orta saha Isaac Solet, sağ bek Nazım Sangare ve kaleci Ekrem Kılıçarslan ile güçlendiren Göztepe, Transfermarkt verilerine göre Süper Lig'in piyasa değeri en düşük üç takımı arasında yer aldı. Güncellenen verilere göre, Göztepe’nin piyasa değeri 14 milyon 730 bin Euro olarak belirlendi.

Bu sezon Süper Lig'de mücadele edecek Bodrum Futbol Kulübü, 13 milyon Euro civarındaki değeriyle son sırada bulunurken, Gaziantep FK 14 milyon Euro ile sondan ikinci sıraya yerleşti. Süper Lig’in en değerli takımı ise 249 milyon 380 bin Euro ile Fenerbahçe oldu.