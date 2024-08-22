Gözde Kansu: "Aramıyorum ama doğru erkeği bulursam evlenebilirim"

Son dönemde Yalı Çapkını dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Gözde Kansu'dan samimi açıklamalar geldi.

Gözde Kansu:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-08-2024 10:26

Başarılı oyuncu Gözde Kansu, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan Kansu, fit görünümü ve enerjisiyle dikkat çekti.

Kansu, sağlıklı ve enerjik görünümüyle ilgili sorulara, "Valla gülümsüyorum, hayata güzel bakış açısıyla bakıyorum. Her şey bizim bakış açımız ile alakalı. Özellikle hiçbir şey yapmıyorum," diyerek doğal bir yaşam tarzını benimsediğini vurguladı. "Doğru şekilde yaşıyorum ve insanlığımı korumaya çalışıyorum," diyen oyuncu, bakım ürünlerine pek bağlı olmadığını da ekledi: "Hiçbir bakım ürünü kullanmıyorum. Dizilerde hep kokoş birisini oynuyorum ama öyle değilimdir. Çok fazla kremlere falan bağlı yaşamıyorum."

Aşk hayatıyla ilgili sorulara da yanıt veren 43 yaşındaki Gözde Kansu, "Bir sevgilim olursa belki evlenirim. Aramıyorum ama doğru erkeği. Kader kısmet bu işler. Kimya meselesi bu işler," ifadelerini kullandı. Kansu, kendisini bir erkekte neyin etkilediği sorulduğunda ise, "O hiç belli olmaz. O benim o an neye ihtiyacım olduğu ile alakalı," diyerek samimi ve esprili bir yanıt verdi.

Gözde Kansu’nun bu doğal ve içten açıklamaları, hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Hayata olumlu bakışı ve sade yaşam tarzıyla dikkat çeken oyuncu, yeni projeleri ve aşk hayatıyla ilgili merak uyandırmaya devam ediyor.

Benzer Haberler
Burak Özçivit'e aranan partner bulundu! İşte duyunca çok şaşıracağınız o isim... Burak Özçivit'e aranan partner bulundu! İşte duyunca çok şaşıracağınız o isim...
Bahar dizisine 3 bomba isim! Yeni sezonda fırtınalar esecek! Bahar dizisine 3 bomba isim! Yeni sezonda fırtınalar esecek!
Mert Yazıoğlu'nun gizli aşkı ortaya çıktı! Mert Yazıoğlu'nun gizli aşkı ortaya çıktı!
Sosyal medyada linçlenen Melisa Sözen’den sert tepki: “İftiraları kabul etmiyorum” Sosyal medyada linçlenen Melisa Sözen’den sert tepki: “İftiraları kabul etmiyorum”
Özgü Namal, Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunu anlattı: Özgü Namal, Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunu anlattı: "Bomba gibi dönüyoruz"
Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın çocukları Poyraz konuştu: Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın çocukları Poyraz konuştu: "Başka yere gitmek istemiyorum"
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel, Atina tatilinden iddialı kareler paylaştı!
  • 19-08-2024 12:50

Hande Erçel, Atina tatilinden iddialı kareler paylaştı!

Özgü Namal, Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunu anlattı:
  • 22-08-2024 11:43

Özgü Namal, Kızıl Goncalar'ın yeni sezonunu anlattı: "Bomba gibi dönüyoruz"

Kötü Kan'ın aksiyon dolu ilk tanıtımı yayınlandı
  • 17-08-2024 18:01

Kötü Kan'ın aksiyon dolu ilk tanıtımı yayınlandı

Deniz Çakır ve eşi Bilgehan Baykal'ın romantik tekne tatili
  • 21-08-2024 10:08

Deniz Çakır ve eşi Bilgehan Baykal'ın romantik tekne tatili

Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonuyla ilgili o bilgi sızdı!
  • 22-08-2024 11:37

Yalı Çapkını dizisinin yeni sezonuyla ilgili o bilgi sızdı!