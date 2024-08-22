Gözde Kansu: "Aramıyorum ama doğru erkeği bulursam evlenebilirim"

Başarılı oyuncu Gözde Kansu, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını içtenlikle yanıtlayan Kansu, fit görünümü ve enerjisiyle dikkat çekti.

Kansu, sağlıklı ve enerjik görünümüyle ilgili sorulara, "Valla gülümsüyorum, hayata güzel bakış açısıyla bakıyorum. Her şey bizim bakış açımız ile alakalı. Özellikle hiçbir şey yapmıyorum," diyerek doğal bir yaşam tarzını benimsediğini vurguladı. "Doğru şekilde yaşıyorum ve insanlığımı korumaya çalışıyorum," diyen oyuncu, bakım ürünlerine pek bağlı olmadığını da ekledi: "Hiçbir bakım ürünü kullanmıyorum. Dizilerde hep kokoş birisini oynuyorum ama öyle değilimdir. Çok fazla kremlere falan bağlı yaşamıyorum."

Aşk hayatıyla ilgili sorulara da yanıt veren 43 yaşındaki Gözde Kansu, "Bir sevgilim olursa belki evlenirim. Aramıyorum ama doğru erkeği. Kader kısmet bu işler. Kimya meselesi bu işler," ifadelerini kullandı. Kansu, kendisini bir erkekte neyin etkilediği sorulduğunda ise, "O hiç belli olmaz. O benim o an neye ihtiyacım olduğu ile alakalı," diyerek samimi ve esprili bir yanıt verdi.

Gözde Kansu’nun bu doğal ve içten açıklamaları, hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Hayata olumlu bakışı ve sade yaşam tarzıyla dikkat çeken oyuncu, yeni projeleri ve aşk hayatıyla ilgili merak uyandırmaya devam ediyor.