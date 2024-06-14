Gözaltına alındığı iddia edilen Hasan Can Kaya'dan açıklama: Ahlaksızca iftira

Komedyen Hasan Can Kaya, bir partide tanıştığı genç bir kadını evinde alıkoymakla suçlandı. İddiaya göre, genç kadın arkadaşlarına "Beni kurtarın." diye mesaj gönderince polis harekete geçti. Polisler kadını Hasan Can Kaya'nın evinden çıkardı ve ardından Kaya'yı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan genç kadın, komedyenden şikayetçi olmadı ve Kaya serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya platformu X'ten açıklama yapan Hasan Can Kaya, tüm iddiaları yalanlayarak, "Arkadaşlar, bahse konu haberler gerçek dışı iddialardan ibaret olup ahlaksızca iftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim." dedi.

"İTİBAR SUİKASTI VAR"

İkinci bir paylaşım yapan Hasan Can Kaya, "Arkadaşlar, itibar suikastı var. Her yere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş. Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı Emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim." dedi.