Gönül Dağı'nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya'dan Berk Atan itirafı!

"Gönül Dağı"nın Cemile'si Nazlı Pınar Kaya unutmadığı bir set anısını şu sözlerle anlattı:"Gerçekten çok gülüyoruz. Bir yerden sonra çekemediğimiz sahneler oluyor. Bizim işin hem komedi ayağı var hem dram ayağı var. Bir sahnede Berk Atan, Semih Ertürk ve ben varız. Ben, o dönem hamileyim. Sahnede önce oğlan olacak çocuğunuz dediler. Biz sevindik. Ondan sonra hastaneye tekrar gidiyoruz meğerse kızmış cinsiyeti. Yanlış görülmüş. O sahneyi çekeceğiz. Semih, Berk’e “Bizim oğlan kızmış.” demeye çalışıyor. Berk de diyor ki “Nasıl kızmış? Ana karnındaki bebek nasıl kızar?”. Biz buna hunharca güldük. Zaten Berk’e o kadar gülüyorum ki. Yakınımda bir bakıyor bana. Lütfen bakma diyorum. Gözünün içi gülüyor çünkü. Yalvarırım yapma diyorum.